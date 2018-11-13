Arguvan'da şöhretler özel maçta buluştu

Futbol ustalarının zevkli mücadelesini, Malatya Şöhretler Karması 3-1 kazandı.

Malatya Şöhretler Karması, Arguvan Şöhretler Karması ile bir özel maç yaptı. Centilmence geçen mücadeleden Malatya Şöhretler Karması 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı - Kırmızılı takımdan Malatya futboluna yıllarca hizmet etmiş isimler yer alırken Arguvan Şöhretler Karmasında ise Arguvanspor'da yıllarca futbol oynamış isimler yer aldı.

Arguvan Belediyespor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Arguvan Belediyesi tarafından desteklenen özel maç için taraftarlar heyecanla stattaki yerlerini alırken Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da maçı takip edenler arasındaydı.

Karşılaşma sonrası, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından iki takım da Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde misafir edilerek yemek ikram edildi.

Malatya Şöhretler Karması, kendilerine gösterilen ilgiden hayli memnun kaldı. Malatya Şöhretler Karması Koordinatörü Ali Albayrak, Arguvan'da böylesi bir özel maçta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Spora ve sporcuya değer veren ve özel maç nedeniyle her iki takıma gösterdiği misafirperverliğinden dolayı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ederiz. Malatya kamuoyunda önemli bir yeri bulunan Arguvan Belediyespor'a yeni sezonda başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise yaptığı açıklamada “Futbola gönül vermiş, yıllarca profesyonel ve amatör futbol oynamış eski futbolcuları hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla düzenlenen böylesi bir özel maçın düzenlenmesinde emeği geçen Arguvan Belediyespor yöneticilerine teşekkür ediyorum. Spor 'un yaşı olmuyor. Sağlık için her yaşta spor gerekiyor. Malatya Şöhretler Karması'na ve bu özel maç sayesinde yıllar sonra ilk defa bir arada futbol oynayan Arguvan Şöhretler Karması'na göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Maçın ardından Malatya Şöhretler Karması ile Arguvan Şöhretler Karması hep birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan önceki yıllarda Arguvan İlçe Stadyumunda toprak sahada mücadele eden Arguvanspor'un eski oyuncuları sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesinden yıllar sonra ilk defa bu statta futbol oynamış oldu.