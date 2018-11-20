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Arguvan'da tiyatro gösterimine çocuklardan büyük ilgi

Arguvan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Arguvan Belediyesi tarafından organize edilen tiyatroda çocuklar doyasıya eğlendi.

Arguvan'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Arguvan Belediyesi tarafından organize edilen tiyatroda çocuklar doyasıya eğlendi.


İzmir Derin Sahne Tiyatro Grubunun sahnelediği ‘Palyaçoların Yolculuğu' adlı oyun Arguvan ilçesinde minik öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Naci Taner Büyükkarman'ın yazdığı ve Yönetmenliğini Cüneyt Gürbüz'ün yaptığı oyunda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.


Arguvan Belediyesi'ne bu organizasyon dolayısıyla teşekkür eden öğrenciler, tiyatronun sonunda ise sahnede hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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