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Arguvan'da yol çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yollarda parke taşı döşemeleri devam ediyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yollarda parke taşı döşemeleri devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesindeki sokaklarda parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ali Turan Fidan, mahalle sakinleri olarak çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Fidan, "Şu anda mahallemize çok güzel hizmetler yapılıyor. Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden son derece memnun. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da ayrıca mahallemize bir çocuk parkı yaptırıldı. Ayrıca mahallemizde alt yapı çalışmaları da gerçekleştirildi. Verdikleri desteklerden dolayı başta Malatya Valimiz Ali Kaban, olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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