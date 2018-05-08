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08 Mayıs 2018 17:01

Arguvan’ı kuraklık vurdu

Arguvan ilçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Aslantürk bu yıl yağışların az olmasından dolayı ilçedeki ekinin yüzde 90’nının kuruduğunu söyledi.

Arguvan’ı kuraklık vurdu

08 Mayıs 2018 17:01


Aktürk, yaşanan kuraklık yüzünden ilçede yetişen buğday ve arpanın yüzde 90’nını susuzluktan kuruduğunu ifade etti. Aslantürk, “Yağmur geç yağdı şu an yağış var ama maalesef ekinlere faydası olmadı . Susuzluktan dolayı kuruyan ekinlere biçer girmeyecek. Çiftçilerimizin ilçe genelinde toplam yüz doksan bin dekar hububat ekili arazilerin kuraklıktan dolayı yüzde 90 civarında hiç hasat alamayacak durumda olması çiftçilerimizi derinden üzmektedir. Çiftçilerimizin yılardır ertelenen borçların bu yılda hasat alamayacaklar için ödeme korkusu sarmaktadır. Çiftçilerimizin bu mağduriyetlerin giderilmesi için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz” diye konuştu.




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