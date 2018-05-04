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04 Mayıs 2018 11:29

Arguvanlı doktorlar memleketlerinde buluştu

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan Arguvanlı akademisyen ve doktorlar memleketlerinde bir araya geldi.

Arguvanlı doktorlar memleketlerinde buluştu

04 Mayıs 2018 11:29


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya gelen Arguvanlı doktor ve akademisyenler unutulmaz bir gün yaşadı. Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da katıldı. Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Temel Yılmaz, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve yüzlerce doktorun katılım sağladığı program renkli görüntülere sahne oldu.


Arguvanlı doktorlar programın ardından Yoncalı Barajı ve Kızık Balıklı Gölü gezdikten sonra Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksine gelerek akşam yemeği yedi.




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