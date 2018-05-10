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10 Mayıs 2018 16:48

Arguvanlı muhtarlar sorunlarını dile getirdi

Arguvan’da muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını dile getirdi.

Arguvanlı muhtarlar sorunlarını dile getirdi

10 Mayıs 2018 16:48


Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde düzenlenen toplantı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan ve çok sayıda mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Kızıldaş, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz, onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır. Belediye olarak muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağılıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin götürmeye gayret ediyoruz. Amacımız her mahallesi yanaşılabilir daha güzel Arguvan oluşturmak. Halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için büyük bir özveri ile çalışmaktayız” şeklinde konuştu. Arguvanlı mahalle muhtarları ile sürekli iletişim halinde bulunduklarını ifade eden Kızıldaş “Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sizlerle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Canlı Hayvan Pazarı’nın sizlerin de öneride bulunacağı bir gün ile haftalık sabit şekilde tutmayı düşünüyoruz. Sanayi Sitesi ve Toplu Konutlar ile ilgili çalışmalarımız son aşamaya gelmiş durumda. Projemiz hazır, gerekli onayları aldıktan sonra yakın zamanda kolları sıvayacağız” ifadelerini kullandı.


Daha sonra söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akören Mahallesi Muhtarı Ekrem Aslan ise “Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş bizlere her zaman destek oluyor ve uyum içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Bunda kazanan her zaman Arguvan oluyor. Bizlere duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz değerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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