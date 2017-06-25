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25 Haziran 2017 18:19

Arjantinli forvet Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin 1.

Arjantinli forvet Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da

25 Haziran 2017 18:19

Futbol Ligi takımlarından San Martin’de forma giyen santrfor Emanuel Dening’i 1 yıllığına kadrosuna kattı.


Süper Lig’de Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile kalıcı bir kadro kurmayı hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Ertuğrul Sağlam’ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı takımda son olarak Arjantinli forvet Emanuel Dening ile bir yıllığına sözleşme imzalandı.


1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor, Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening’in 2’de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.




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