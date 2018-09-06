Arslantepe dünyanın da gündeminde

1990 yılından bu yana Arslantepe Höyüğünde çalışmaları yöneten Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, 2016 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada birçok konferans vererek Arslantepe’yi anlattı. Şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Orduzu Mahallesi’nde bulunan Arslantepe’de halen devam eden kazıları yöneten Frangipane, kazı dönemi sona erdikten sonra Avustralya’ya giderek dört üniversitede konferans verecek.

Frangipane son 3 yıl içerisinde yurt içinde İstanbul ve Boğaziçi üniversiteleri, İstanbul’da bulunan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinde konferanslar verdi.

Frangipane, şu ana kadar yurtdışında İtalya’da kendi üniversitesi olan La Sapienza’nın yanı sıra Pavia, Floransa, Trieste, Venedik, Palermo, Perugia ve Udine üniversiteleride de Arslantepe’yi anlattı. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde de konferans veren Frangipane, ayrıca Paris-Sorbonne Üniversitesi, İspanya Madrid Özerk Üniversitesi, Barselona Üniversitesi, Almanya Heidelberg Üniversitesi, Berlin Freie Üniversitesi, Frankfurt Üniversitesi, Bochum Üniversitesi Montelius Konferansı ve Halle Üniversitesi, İsviçre Lugano Konferans Sarayı, Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles-Kaliforniya Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, Şikago Şark Enstitüsü, New York Eski Dünya Araştırma Enstitüsü (ISAW), Gürcistan Tiflis Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Çin Şanghay Arkeoloji Forumu, Meksika Mexico City Ulusal Özerk Üniversitesi ve Mexico Üniversitesi gibi bir çok ülkede de Malatya’daki Arslantepe höyüğünü anlattı.

Frangipane konferanslarına önümüzdeki Ekim ayı içerisinde Avustralya’nın Sidney, Adelaide, Brisbane ve Melbourne üniversitelerinde başlayacak. Geç Kalkolitik Dönemden Roma ve Bizans çağına kadar Anadolu’dan gelip geçmiş birçok uygarlığın izlerini taşıyan Arslantepe, Geç Hitit Dönemi’ne ait aslan ve kral heykelleri ile kabartmalarla dikkat çekiyor. Arslantepe’nin dünya arkeolojisinde tanınırlığı erken devlet sistemlerinin oluşumu sürecinde ortaya çıkarılan bulgulara dayanıyor. Bugüne kadar dünyada bulunmuş en eski kerpiç saray yapısı ile arsenik-bakır alaşımlı metal kılıçlar ile binlerce mühür baskı (M.Ö. 3300-3000) Arslantepe’nin görkemini ortaya koyuyor.

Arslantepe bulguların önemi nedeniyle 2014 yılında UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştı.

Arslantepe’nin UNESCO’nun Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için çalışmalar Battalgazi Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Kalıcı liste için nihai başvuru 2019 yılının Şubat ayında yapılacak.