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18 Ağustos 2018 19:45

Asansör zemine çakıldı: 4 yaralı

Malatya’da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Asansör zemine çakıldı: 4 yaralı

18 Ağustos 2018 19:45


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tecde Mahallesi Gülay Sokak’ta bir apartmanın altıncı katında asansör kabini henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Olayda asansör içerisinde bulunan H.A.,S.A.,M.A. ile F.T. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgi inceleme başlatıldı.




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