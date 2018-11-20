Asfalt şantiye arsası belediyeye devredildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti TEMSAN A.Ş'ye (Türkiye Elektromekanik Sanayi) TEMSAN'a ait olan Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bulunan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanılan yaklaşık 210 bin metrekarelik taşınmazın mülkiyetinin büyükşehir belediyesine devri için protokol imzalandı. Düzenlenen protokol imza törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TEMSAN A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ile TEMSAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılından beri asfalt şantiyesi olarak kullanılan taşınmaz, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışmalarının düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından asfalt üretimi yanında şantiyenin bulunduğu alan itibariyle de önem taşıdığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için mevcut taşınmazın devri noktasında protokol imzalandı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile TEMSAN A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak devir protokolünü imzaladılar.