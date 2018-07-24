Aşırı sıcaklarda sokak hayvanlarına yardımcı olalım uyarısı

Yaz aylarında aşırı sıcakların, özellikle sokaklarda yaşayan hayvanların suya ve yiyeceğe ulaşmasında zorluklar oluşturduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, birtakım basit önlemlerle bu sorunların en aza indirilebileceğini vurguladı. Doğan, özellikle sokak hayvanlarının kışın soğuktan, yazın da sıcaklardan olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Sokak hayvanları kışın soğuktan nasıl olumsuz olarak etkileniyorsa yazın çok sıcaklarda da bu durumdan olumsuz olarak etkileniyor. Suya ve yeme ulaşma biraz zorlaşıyor. Biz de bunlarla ilgili birtakım önlemler alabiliriz. Örneğin 5 litrelik bir pet şişeyi alttan dört parmak olacak şekilde kesebiliriz ve içerisine temiz su koyarak onların ulaşmasını sağlayabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu metal kaplar sıcakta çok çabuk ısındığı için hayvanların su, içerken yada yem yerken ağzının yanmasına sebep olabilir bu yüzen metal kap kullanmayalım. Pet şişeyi kesip içerisine temiz su ve kuru mama koyup, güzel bir şekilde ulaşabilecekleri bir yere bırakırsak onların bu şekilde besin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabiliriz. Yemek artıkları lütfen vermeyelim yazın çok sıcakta çok çabuk bozulur, onların zehirlenmesine sebep olabilir. Kuru mama temin edebilirsek daha iyi olacaktır. Onların korunması için karton kutulardan balkon altı, gölgelik yerlere güzel yuvalar yapabiliriz ve bu yuvalara mama kabı hazırlayarak, temel gıda ihtiyaçlarını sağlayabiliriz" diye konuştu.