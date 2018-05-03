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03 Mayıs 2018 16:57

Aşkın iki yüzü adlı oyun yoğun ilgi gördü

Malatya Sahne Sanatları Merkezi tarafından yoğun istek üzerine 2.

Aşkın iki yüzü adlı oyun yoğun ilgi gördü

03 Mayıs 2018 16:57

defa sergilenen Aşkın 2 Yüzü adlı oyun yoğun ilgi gördü.


Yönetmenliğini İrem Alhan’ın yaptığı ve Malatya Sahne Sanatları Merkezi ekibi tarafından Sabancı Kültür Merkezinde sergilenen oyun büyük ilgi gördü.


MSSM Oyuncusu ve aynı zamanda oyunun yönetmenliğini yapan Alhan oyuna olan ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Çok mutluyum. Şuan 3. defa oynamamızı isteyenler dahi söz konusu hatta çevre illerde bulunan üniversitelerde oynamamız noktasında talepler var. Kültürel gelişme, insanlar ve toplum açısından önemli olan tiyatro; sanatı insanlara birebir aktarıp yaşatabilen bir etkinliktir. İnsanları toplumsal ya da bireysel konularda uyaran, insanlara insanla mesajlar veren tiyatro ile yakın olan toplum bireyleri olaylara ve sorunlara daha ılımlı bakarlar, bu da toplumun refahı ve huzuru için oldukça önem arz etmektedir. Hepimiz oyuncuyuz: vatandaş olmak bir toplumun içinde yaşamak değil onu değiştirmektir” şeklinde konuştu.


Alhan, kurslar düzenleyerek genç nesilleri tiyatro ile buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.




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