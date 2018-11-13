ASRİAD Başkanı Özel'den kalkınmaya destek sözü

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya'nın iş ve istihdam durumunun ileri seviyelere ulaştırılması gerektiğini ve yeni projeler yapılması için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, İŞ-KUR ile birlikte çalışarak Malatya'nın kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel beraberindeki heyet ile birlikte İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman' ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyarette ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel, İŞ-KUR'un orta ve büyük ölçekli işletmelere verdiği sigorta ve maaş desteklerinin öneminden bahsederek verilen desteklerden dolayı iş dünyasında daha fazla istihdam ve yeni işyeri kurulumunun olduğunu söyledi.

Özel, Malatya'nın iş ve istihdam durumunun ileri seviyelere ulaştırılması gerektiğini ve yeni projeler yapılması için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, İŞ-KUR ile birlikte çalışarak Malatya'nın kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman ise, sigorta maaş ve diğer teşvikleri duyurmak için işadamları derneklerinin öneminden bahsederek teşviklerin duyurulmasında ASRİAD ile birlikte toplantı düzenlemek istediklerinden bahsetti.

Ziyaret, ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel'in İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman'a Asır Suresinin yazılı olduğu plaketi vermesiyle son buldu.