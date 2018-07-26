Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 15:47

ASRİAD’da imar barışı anlatıldı

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı hakkında Asrin İş Adamları Derneği(ASRIAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi.

ASRİAD’da imar barışı anlatıldı

26 Temmuz 2018 15:47


Toplantıya İmar müdürü Bilal Kan, Asrın İş Adamları Dernek Başkanı Aziz Özel ve üyeler katıldı.


Burada bir konuşma yapan ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel, "İmar barışıyla ilgili, biz bu bilgiler nereden alınabilir sorularıyla karşılaştığımız için, bilgilendirme programı düzenlemeye çalıştık, çevre ve şehircilik müdürlüğüne teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı verdikleri için" şeklinde konuştu.


Daha sonra Malatya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilisi Yavuz Murat konu hakkında sunum yaptı. Murat, "Devletle vatandaşlarımızın ihtilaflı durumlarını ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan, yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırma, kırsal, kentsel yapıdaki tüm yapılar imar barışı kapsamına girmektedir. İmar barışında hangi yapılar faydalanmayacak size ait olmayan başkasına ait taşınmazlarının üzerinde yapılan, yapılar itibariyle" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç