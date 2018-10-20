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ASRİAD'ın 1. Programlama Çalıştayı Malatya'da düzenledi

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD)’ın 1.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD)'ın 1. Programlama Çalıştayı Malatya'da düzenledi.


Özel bir otelde gerçekleşen çalıştaya ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ve Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ile üyeler katıldı.


Burada konuşan Genel Başkan Adnan Danışman, ASRİAD olarak yaptıkları her işi nitelikli olarak yapmaya çalıştıklarını aktararak, “Bu bizim üzerimizdeki yüktür. Bu yük bu coğrafyanın, ümmetin omuzlarımıza yüklediği bir yüktür. Eğer biz bu çalışmayı daha geliştirerek yoğunlaştırarak, yolumuza devam edersek, 2020 program çalıştayımız daha önemli olacaktır. Buna inancım tamdır şimdiden göstereceğiniz efor için teşekkür ediyorum. 8 tane organize sanayi müdürümüz var her bir organize sanayi bölgesinde takriben 50 veya 60 tane kooperatif var, 8 çarpı 50 yaptığınızda 400 eder, her bir organize sanayi bölgesinde teşkilatlanma ve kooperatifte 400 tane 10 kişilik komisyon kurulduğu zaman kooperatifte daha faydalı olacaktır. Çalıştayın öneminden bahseden Danışman, çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni etti. ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ise “Çalıştay programı gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız Adnan Danışman Bey'e bu toplantıyı Malatya'da gerçekleştirdiği için kendisine buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı olarak devam etti.

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