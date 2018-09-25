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ASRİAD'tan Başkan Polat'a ziyaret

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.


ASRİAD Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen ziyarette konuşan Dernek Başkanı Aziz Özel, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış oldukları çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyerek çalışmaları yerinde ve başarılı bulduklarını ifade etti. Malatya'nın iş dünyasında sürekli ilerlediğini dile getiren Özel, bu noktada organize sanayi bölgesi ve ilçelerdeki fabrikalaşma çalışmaları da desteklerini ifade etti.


Özel, Büyükşehir Belediyesi'nin, Malatya'yı geliştirmek için yapacakları tüm çalışmalarda ve etkinliklerde İşadamları olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürekli gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu belirterek bu kapsamda hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Çalışmalarının sadece Malatya merkezle sınırlı kalmadığını söyleyen Polat, ilçelerde de proje ve çalışmalarının olduğunu ve sürekli ileriye yönelik çalıştıklarını söyledi. Polat, bununla birlikte işadamlarının da Malatya'da yapacakları yatırımlarda da yanlarında olacaklarını söyledi.


Ziyaretin sonunda ise Şube Başkanı Özel, Başkan Polat'a üzerinde kendi resmi olan tabloyu hediye etti.

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