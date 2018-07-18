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18 Temmuz 2018 10:57

ASRİAD’tan MTSO’ya hayırlı olsun ziyareti

ASRİAD yönetimini ağırlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır” dedi.

ASRİAD’tan MTSO’ya hayırlı olsun ziyareti

18 Temmuz 2018 10:57


Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette ilk olarak söz alan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya iş dünyasının kalbi ve lokomotifi olan Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek “Başarılı olacağına inandığımız aktif ve dinamik bir yönetimi görev başında görmekten mutluyuz” ifadelerine yer verdi.


Yeni ve büyük Türkiye gibi şuan ki yönetimin başarısının da büyük Malatya’nın başarısı olacağını kaydeden Özel, uzun süredir bir atılım bekleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu atılımı şimdiki yönetim ile gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Malatya Ticaret Odası’nın her zaman yanlarında olacaklarını ve gerekli çalışmaları hassasiyetle yapacaklarını dile getiren Özel, yeni yönetime başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, ASRİAD Malatya Şubesinin yeni kurulmasına rağmen başarılı çalışmalarının olacağını ve Malatya iş dünyası ile yapacakları istişare toplantılarında mutlaka ASRİAD Malatya Şubesinin de yer alması gerektiğini söyledi. Malatya TSO olarak ASRİAD ile birlikte yürütülecek tüm çalışmalarda bizler gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirten Sadıkoğlu, “Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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