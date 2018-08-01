Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Aziz Özel, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan Astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit olmasının tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

Terörün uzun yıllardır Türkiye’yi yıpratmaya devam ettiğini dile getiren Özel, “Can kayıplarımız bizleri derinden üzmektedir. Ülkemizin ilerlemesini refaha ulaşmamızı istemeyen güçler bu kez eşini ziyarete giden bir kardeşimiz ve minicik bir beden ile bizi yasa boğdu. Ebediyete giden kardeşlerimize Allah tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden saldırıları ve bu bebek katillerini lanetliyoruz teröristlerin bu saldırıları ülkemizi bölmeye ve hain emellerine ulaşmalarına asla yetmeyecektir” ifadelerine yer verdi.