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19 Haziran 2018 16:07

ASRİAD’tan Vali Kaban’a ziyaret

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Valisi Ali Kaban’a nezaket ziyaretinde bulundular.

ASRİAD’tan Vali Kaban’a ziyaret

19 Haziran 2018 16:07


Kısa adı ASRİAD olan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi yönetimi, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şube Başkanı Aziz Özel, geçtiğimiz aylarda Malatya’da kurulumunu tamamlayarak faaliyetlere başladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. ASRİAD olarak kent ekonomisinin gelişmesi adına çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Özel, “İşadamları derneğimizin önceliği üretimdir, katma değerdir. Bizim sloganımız da nitelikli üretim, nitelikli insan ve üretim. Yeni kurulmamıza rağmen Türkiye geneli teşkilatımız var” diye konuştu.


Vali Kaban ise ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek ASRİAD Malatya Şube’sinin bölgeye ekonomik anlamda değer katacağını ifade etti.




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