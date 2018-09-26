Aşure malzemesi satışlarında yoğunluk

Aşurenin içine ve süslemesinde konulan kuruyemişler için kayısı ve kuruyemişçilerde hareketlilik yaşanıyor. Her yörenin aşuresinde damak tadı değişirken, Malatya'da ise özellikle Aşure'nin vazgeçilmezlerinden birisi ise kayısı oluyor. Kayısı esnafları, Muharrem ayı nedeniyle bugünlerde Aşure kazanlarının kaynadığını belirterek, işlerinde bir artışın yaşandığını söylediler. Her ne kadar son günlerde yaşanan zam furyası kuruyemiş fiyatlarını etkilese de, Aşureler yapılmaya devam ediyor.

Normal 10-15 kişilik bir aşurenin kuruyemişlerinin 60 TL'ye alınabileceği belirtilirken, 11 çeşit kuruyemiş kullanıldığında ise bu fiyat 110 TL'ye kadar çıkıyor.