Ata yadigârı eserlerin kent müzesine bağışları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan Kent Müzesi'ne tarihi ve kültürel değeri olan materyallerin bağışı devam ediyor.

Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde yapılan ve kentte uzun yıllar redif asker alma yeri olarak işlev gören tarihi bina, Battalgazi Belediyesi tarafından restore edilerek, Kent Müzesi olarak hizmete sunulacak. Kent Müzesi'nin zengin bir içeriğe sahip olması için tarihi ve kültürel değeri olan materyallerin vatandaşlar tarafından bağışları devam ediyor. Bu kapsamda İşadamı Murat Bozkuş ve ailesi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, ata yadigârı eserleri Kent Müzesi'ne bağışladı. Burada konuşan İşadamı Murat Bozkuş, Kent Müzesi'nin önemine dikkat çekerek, “Bozkuş ailesi olarak Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan Kent Müzesine ata yadigarı olan bu ürünleri bağışta bulunuyoruz. Böylelikle Kent Müzeleri'nin önemini en iyi şekilde yansıtacağını, bu hikayelerin Malatya'ya katacağı şeyleri en güzel şekilde başkanımızın yapmış olduğu bu çalışmalara destek olmak amacıyla bugün buraya geldik. Böylelikle biz Kent Müzesi'nde 24 odalı bir dokunun Malatya'yı en güzel şekilde temsil edeceğini ve ileriki kuşaklara güzel bir şekilde aktarılacağını düşünüyoruz. Bu anlamda başkanımıza bu vesile ile teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Kent Müzesi'ne ata yadigarı eserleri bağışlayan Bozkuş ailesine teşekkür ederek, “Kent Müzesi şu an da tamamen bitirilmiş bir vaziyette. Şu an iç dizaynı çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar çerçevesinde periyodik aralıklarla yaptığımız toplantılarda Malatya'nın tarihini, kültürünü ve geçmişini geleceğe taşıma ve Kent Müzesi'nde bunları sergileme noktasında neler yapabiliriz çalıştaylarının akabinde, bu tür evlerinde bulunan eski eserlerin müzede değerlendirilmesine layık görülen ev eşyası, tüfenk, terazi ve buna benzer eserlerin bize sürekli geldiğini görmekteyiz. Bu da vatandaşımızın memleket konusundaki hassasiyetin en temel göstergesidir. Bu hassasiyeti gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bu eşyaları müzemizin uygun yerlerinde değerlendirerek, hem vatandaşımızın hizmetine sunmak, hem de geçmişte kullanılan bu alet, edevat, kap kacak vesaire materyallerin hangi işlevleri gördüğünü, yazılı materyallerle ilgili yerlerde belirtilerek yeni neslin geçmişte neler kullanmış, neler yapmış ve gelişme süreci hangi aşamalardan geçerek bugüne gelinmiş, oradaki kronolojik yapısını, biyografik olarak da görecekler. Aynı zamanda tarihi süreçteki aşamaları da o Kent Müzesi'nde gezip göstermek için bir düzenleme yapmaktayız. Murat Bozkuş kardeşime de bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kent Müzesi'ne bağışları beklediklerini belirten Başkan Gürkan, kimlikli şehirlerin önemine dikkat çekerek, “Malatyamızda bu tür müzemizde sergilenecek eşyalarımız ve değerlerimiz varsa onların kent Müzesine bağışı noktasında davet ediyorum. Ben inanıyorum ki şehrimizin kimliğini, hafızasını, belleğini, koruyup bunları müzemizde sergilediğimiz zaman, hem vatandaşımızın şehrimize aidiyeti noktasında, şehrin kimlikli şehir olması noktasında ve şehrimizin ortak payda Malatya'nın daha ileriye gitmesi noktasında bizler yerel yönetimler olarak büyük başarı göstermenin gayret ve çabası içinde olacağız. Aynı zamanda bir şehir kültürüyle, hafızasıyla, belleği ve kimliğiyle kurulduğu takdirde o şehrin omurgası sağlam olacak. O şehre dışarıdan gelen göçlerin şehir kültürüne entegrasyonu ile birlikte şehrin dinamik bir yapısı olması gerekiyor. Yaşanılabilir, huzurlu, mutlu bir şehir olması gerektiğini amaçlıyoruz” diye konuştu.