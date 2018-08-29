Atabey İskelesi’ne modern mesire alanı yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Atabey İskelesindeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında 8 bin metreküp dolgu çalışması yapılarak 14 bin metrekarelik alan oluşturuldu. Bu alanda monte edilecek 35 adet kamelya gurubu, 30 adet barbekü, çocuk oyun gurubu, sahil kenarına oturma bankları ve yeşillendirme çalışmaları ile Atabey İskelesi nezih bir görünüme kavuşmuş olacak.

Polat: Düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı

Atabey Feribot İskelesinin Malatya ile Baskil arasında yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu nedenle bölgenin daha nezih ve kullanılabilir bir hale getirmek için başlattıkları düzenleme çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Feribotla yolculuk yapmanın yanı sıra bölgeye piknik için gelen vatandaşların Atabey İskelesi’nde güzel zaman geçirmelerini sağlamak her ayrıntıyı düşündüklerini belirten Polat, “Aydınlatılmasından, çocuk oyun guruplarına, kamelyalarından, barbekülerine ve banklarına kadar modern bir şekilde dizayn edilen nezih bir mekânı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat vatandaşlara daha güzel hizmetleri sunmak için çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Polat, ziyareti sırasında Atabey İskelesi’nde feribot bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek küçük çocuklara hediyeler dağıttı.