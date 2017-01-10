Atık sular doğaya kazandırılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, atık suların yeniden doğaya kazandırılacağı belirtildi.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için MASKİ Genel Müdürlüğünün yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Malatya genelinde 6 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisi ile yıllık 47 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ifade edildi.

Basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada, Malatya merkezde 2016 yılında 45 milyon 143 bin metreküp atık su arıtıldığı paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, “Darende merkez biyolojik atık su arıtma tesisinde 2016 yılında 500 bin metreküp atık su arıtıldı. Paket arıtma tesisi Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde ise toplam 817.600 metreküp atıksu arıtıldı” ifadeleri kullandı.

-“Yıllık 47 milyon metreküp atık su arıtılıyor”

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, önümüzdeki yıllarda 10 adet yeni atıksu arıtma tesisinin planlamaya dahil edildiğini ve yeni yapılacak olan bu tesisler sayesinde Malatya genelinde atıksuların tamamının arıtılarak doğaya kazandırılacağını ifade etti. Dr. Özdemir, “İlimize hizmet etmek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle yaşam için olmazsa olmazlarımızdan biri olun suyumuzu önemsiyoruz. Atık hale gelen suları yeniden değerlendirmek adına önemli projeler yapacağız. Battalgazi bölgesinde bulunan atıksu arıtma tesislerimizde tam kapasite ile çalışmalarına devam ediyor. Tesislerimizde yıllık 47 milyon metreküp atıksu arıtılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Şehrimizi daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak için yatırım planlarımız içinde olan 10 adet yeni atıksu arıtma tesisi projemiz devam ediyor. İlimizin her bir noktasını koruma altına alıp, çevre kirliliği yaşanmasının önüne geçmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.