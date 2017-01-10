Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:25

Atık sular doğaya kazandırılacak

Atık sular doğaya kazandırılacak

10 Ocak 2017 16:25

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, atık suların yeniden doğaya kazandırılacağı belirtildi.
Çevre kirliliğinin önüne geçmek için MASKİ Genel Müdürlüğünün yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Malatya genelinde 6 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisi ile yıllık 47 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ifade edildi.
Basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada, Malatya merkezde 2016 yılında 45 milyon 143 bin metreküp atık su arıtıldığı paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, “Darende merkez biyolojik atık su arıtma tesisinde 2016 yılında 500 bin metreküp atık su arıtıldı. Paket arıtma tesisi Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde ise toplam 817.600 metreküp atıksu arıtıldı” ifadeleri kullandı.
-“Yıllık 47 milyon metreküp atık su arıtılıyor”
Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, önümüzdeki yıllarda 10 adet yeni atıksu arıtma tesisinin planlamaya dahil edildiğini ve yeni yapılacak olan bu tesisler sayesinde Malatya genelinde atıksuların tamamının arıtılarak doğaya kazandırılacağını ifade etti. Dr. Özdemir, “İlimize hizmet etmek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle yaşam için olmazsa olmazlarımızdan biri olun suyumuzu önemsiyoruz. Atık hale gelen suları yeniden değerlendirmek adına önemli projeler yapacağız. Battalgazi bölgesinde bulunan atıksu arıtma tesislerimizde tam kapasite ile çalışmalarına devam ediyor. Tesislerimizde yıllık 47 milyon metreküp atıksu arıtılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Şehrimizi daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak için yatırım planlarımız içinde olan 10 adet yeni atıksu arıtma tesisi projemiz devam ediyor. İlimizin her bir noktasını koruma altına alıp, çevre kirliliği yaşanmasının önüne geçmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç