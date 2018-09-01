Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

haftasında Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Ama maalesef kötü oynayarak bir yenilgi aldık. Herkes mağlup olabilir ama biraz daha savaşarak bunu yapmalıydık. Benim istediğim futbolculardan, kenardan atak yapmaları, ama nedense hep merkezden oynadık kalabalığa hep topu sürdük” şeklinde konuştu.

Hataları analiz edeceklerini dile getiren Bulut, “Kötü bir futbol oynadık, bazen böyle oluyor belki ilk 3 maçın getirdiği 7 puan oda olabilir. Bazen böyle yenildiğinde sonraki maça daha iyi hazırlanıyorsun. Dediğim gibi analiz edeceğiz hatalarımızı. Önümüzdeki Beşiktaş maçına yeterince zamanımız var, toparlanıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, bekledikleri gibi karşılaşmanın zor geçtiğini ifade ederek, “Çünkü biz Malatya’nın son üç maçını izledik. Gerçekten hem iyi futbol oynuyorlardı hem de çok kaliteli oyunculara sahiplerdi. Onun için özelikle içeride zor olacağını biliyorduk” dedi.

Takımda eksik oyuncularının da olduğunu ifade eden Çalımbay, “Maçın ilk yarısında golü bulduk, ondan sonra gerekli savunmayı da yaptık, mükemmel bir savunma yaptık. Yalnız çok üzüldüğüm şey attığımız topları ön tarafta çok kolay harcadık. Eğer oralarda çok dikkatli olabilseydik belki daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik” ifadelerine yer verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, “Araya kayıpsız girmek istiyorduk, aldığımız 3 puan çok önemli. Çünkü bundan sonra Fenerbahçe maçı var, arkasından Kayseri ve Göztepe deplasmanları olacak” diye konuştu.

Çalımbay, lige verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirerek daha iyi yerlerde olmak için mücadele edeceklerini söyledi.