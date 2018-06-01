Attarlar Odasında 7143 sayılı kanun sevinci

Konuyla ilgili konuşan Cavlak, “Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Yapılandırması ile SGK, MTV, Oda Aidat borçları gibi birçok kalemin eklenmesi tarihi bir fırsattır. Esnaf ve Sanatkarlarımızın Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyelere olan borçlarının birçoğunda yapılandırmaya gidilmiştir. Kanuna göre süresinde ödenmeyen Oda Aidatlarının gecikme zamlarından vazgeçilmiştir. Bu kanun ile gecikmeden kaynaklı zamların alınmayacak olması esnaflarımız açısından olumlu olmuştur” dedi.

Kanun kapsamında tüm borç yapılandırmaları ile birlikte oda aidat borcu yapılandırmalarının da 31 Temmuz 2018 tarihinde son bulacağını dile getiren Başkan Sinan Cavlak, “Bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızın gerek bağlı bulundukları odalara, gerekse de diğer kamu alacaklılarına başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.