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16 Ağustos 2018 17:18

AVM önüne Passolig gişesi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, bilet satışlarını farklı noktalara taşıyıp, oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla Malatya Park AVM önüne Passolig gişesi açtı.

AVM önüne Passolig gişesi

16 Ağustos 2018 17:18


Kulüpten yapılan açıklamada, Passolig gişelerinin hizmet vermeye başlandığı duyuruldu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün itibari ile Passolig, kombine ve bilet işlemlerinin tamamını gerçekleştirebileceğiniz gişelerimiz Malatya Park A.V.M önünde hizmete başlamıştır. Taraftarlarımızın yoğun isteği doğrultusunda gerçekleştirilen taşıma işlemi için gerekli izinlerin verilmesi noktasında yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat ve Malatya Park A.V.M. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz” denildi.




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