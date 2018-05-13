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13 Mayıs 2018 12:54

Avrupa şampiyonu olan Burak Uygur’un memleketi Malatya’da büyük sevinç

Malatyalı karateci Burak Uygur, Sırbistan’da yapılan 53.

Avrupa şampiyonu olan Burak Uygur’un memleketi Malatya’da büyük sevinç

13 Mayıs 2018 12:54

Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Sırbistan’da süren 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Burak Uygur’un rakiplerini yenerek altın madalya kazanması, memleketinde büyük sevince yol açtı.


Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentindeki şampiyonada Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur altın madalya kazanan isimler oldu.


Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, finalde Avusturyalı Bettina Plank’i normal süresi 1-1 sona eren maçta hakem kararıyla 5-0 mağlup ederek, 4. kez Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı.


Erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, finalde Sırp rakibi Stefan Joksic ile karşılaştı. Malatyalı sporcu normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinde üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu’nu elde etti.


Erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu finalde İspanyol Hugo Damian Quintero ile mücadele etti. Rakibi karşısında salondan 4-1 mağlup ayrılan milli sporcu gümüş madalyada kaldı.


Şampiyonada ayrıca Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban ve Eda Eltemur’dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, üçüncülük maçında Fransa’ya 2-1 yenilerek bronz madalyayı kaçırdı.




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