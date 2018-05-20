Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avrupa Malatyalılar Federasyonu yönetimi ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Avrupa Malatyalılar Federasyon Başkanı Murat Alabaş ve federasyon yönetimi ve üyeleri katıldı. Burada konuşan Avrupa Malatyalılar Federasyonu Malatya Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıradan Malatya milletvekili adayı olduğum için Avrupa Malatyalılar Federasyon’u Başkanlık görevini bugün bırakıyorum. Bu görevi içimizde bulunan Osman Avşar kardeşimize devredeceğiz. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Avrupa Malatyalılar federasyonu bugüne kadar olduğu gibi yine bu günden sonrada Malatya’nın ve Türkiye’nin Avrupa’da sesi olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Avrupa Malatyalılar Federasyon Başkanı Murat Alabaş ise, “Bugün benim için, bizim için, Avrupa Malatyalılar Federasyon’u için çok önemli bir gün. Sılayı rahim dediğimiz Malatya’dayız ve Ramazan ayındayız. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda şükran ve minnetle anıyorum. Bugün bize ev sahipliği yapan Avrupa Malatyalılar Federasyon’u kurucu üyesi değerli abim Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum bizleri buluşturduğu için. Şehrimize böyle parklar ve yeşil alanlar bizlere lazım. Buranın eski halini herkes bilir. Yurt dışında yaşayan Malatyalılar olarak bugünkü halini gördükten sonra gurur duyuyorum. Ben, aramızda bulunan Avrupa Malatyalılar Federasyonu kurucu üyelerimizden olan sevgili abim Mehmet Fendoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2017’den beri yurt içinde ve yurt dışında bu işin rehberliğini üstlendi. Kendisi bugün bir siyasi partide 1. sıradan aday oldu” diyerek başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nu, Tarihi Kentler Birliği’nin misyonuna benzettiğini belirterek, “Avrupa Malatyalılar Federasyonu, aktivite olarak çok güzel bir sivil toplum kuruluşu. Ben bu sivil toplum kuruluşunu bizim Tarihi Kentler Birliği’nin misyonuna benzetiyorum. Orada da fikri, düşüncesi, ideolojisi, mezhebi ve inancı ne olursa olsun, o platform içerisinde aidiyet olgusu olarak kendisini, tarihi kentlerin bir mensubu olarak herkes addediyor. Burada da aynı misyonu görüyorum. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikirde olursa olsun, burası onların üzerinde bir çadır, güneş örtü gibi o örtünün gölgesinde ve altında herkes kendisini fotoğrafik olarak ta ait hissetme duygusu içerisinde bulabiliyor. Bu ortamı hazırlayan Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun değerli genel başkanı Murat Alabaş’a şimdiye kadar il başkanlığımızı yürüten değerli Mehmet Fendoğlu kardeşimize ve bundan sonrada yürütecek olan Osman Avşar kardeşime çok teşekkür ediyorum. Buradaki bu misyonu ve bu vizyonu bozmamamız gerekiyor. Netice itibariyle siyaset biter, ideoloji biter, esas olan insanlık değerlerdir, insani vasıflardır, insani kriterlerdir. Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun da bunu önemsediğini görüyoruz. Yurt dışı ve yurt içi seyahatlerimizdeki toplantılarımızda, Avrupa Malatyalılar Federasyon’unda hep bunu gördük. Amerika’daki ve Avrupa’nın değişik devletlerinde ve vilayetlerinde olan temsilciliklerimizde olsun, hep bunları yakinen müşahede ettik. Bu ortamı bozmamamız gerekiyor. Bugünde yine Avrupa Malatyalılar Federasyonu içerisinde bir kardeşimiz Malatya’da Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1. sırada milletvekili adaylığı tescil oldu. Ben değerli kardeşime de bu çıkmış olduğu siyasi yolda kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Mehmet abiye çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Malatyalılık bizim için ortak değerdir, ortak buluşma noktamızdır. Özellikle yurt dışında olan Malatyalılarda bu birliktelikle ayrı bir anlam ifade ediyor. Avrupa’da 1960’den beri gelen bir serüvenimiz var, O gün 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sanayileşmede ciddi atılımlar yapmış olan Avrupa, bununda başında Almanya gelir. İnanılmaz bir şekilde iş gücüne ihtiyaç var, bu süreçte iş gücünü de Türkiye üzerinden çok ciddi iş gücü transfer oldu o gün. Aslında o gün başlayan serüven, bugün bizim Avrupa’daki kardeşlerimiz, Avrupalı pozisyonunda Türk Avrupalı durumunda. İş gücü olarak giden kardeşlerimiz, bugün orada hayatın her dalında, her alanında varlar. Siyasetin ve Belediye başkanlığının içinde de var, bu bizim için büyük bir gurur. Bu tür yapılanmalarda Derneğin ve Vakfın birliktelikleri çok önemlidir. Bu yönüyle de kıymetli başkanımız Murat Alabaş’ta çok yoğun gayretleriyle bu birlikteliğin en güzel bir şekilde olması için mücadele ediyor, onu da tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu ülkenin en büyük ihtiyacı, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Çünkü tarih boyunca bu topraklarda hainler çok olmuş. Biz, bir olduğumuz ve beraber olduğumuz zaman da onların bütün komploları, planları kursaklarında kalmış. Son dönemde emperyalist güçlerin bizim bölgemizdeki planları bizi aslında parçalayıp yutmak. Suriye’de ve Irak’ta ne yaptılarsa aynısını bize yapmak istiyorlar. Ama millet gücümüz, beraberliğimiz, birlikteliğimiz Allah’ın izniyle bunların hepsinin üstünden geliyor” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Bugün burada böyle güzel Ramazan iftar yemeğinde Avrupa Malatyalılar Federasyon’u kurucu üyeleriyle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Böyle bir organizasyon yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiği için. İnşallah Ramazanın bütün Müslüman milletlere, bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.