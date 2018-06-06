Avşar iftarını muhtarlar ile birlikte açtı

Programda konuşan Başkan Avşar, “Genel Başkanımız Dr. Bahçeli Bey’in de belirttiği gibi şehirlerimizin tek kanaat önderleri vardır, o da siz değerli muhtarlarımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız , demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlamasında önemli bir görevi yerine getirmektedir” şeklinde konuştu. Sağlıklı bir demokrasi için çok önemli olan Sivil Toplum Kuruluşlarını önemsediklerini belirten Avşar, “Pek çok STK bir ideal etrafında birleşerek bir nevi kamu görevi gören önemli yapılanmalardır. Sivil toplum kuruluşlarımız toplum yararına gösterdikleri faaliyetlerin yanında, bilgisini birikimini şehrinin ve ülkesinin hizmetine sunan önemli bir iç dinamiğimizdir” ifadelerini kullandı.

Avşar, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, "Partimiz 24 Haziran seçimlerine yasal ve meşru bir temeli olan Cumhur İttifakı’nın ana siyasi aktörlerinden birisi olarak girecektir. İnanıyorum ki 24 Haziran’da Türkiye Al Bayrak sisteminde buluşacak, üç hilalde uzlaşacak, Cumhur İttifakında kucaklaşacaktır. Milliyetçi Ülkücü Hareket, Türkiye’nin geleceğine artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır" diye konuştu.