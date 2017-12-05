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05 Aralık 2017 11:08

Avşar İl Başkanları Toplantısına katıldı

MHP Genel Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 3 Aralık’da MHP Genel Merkezinde düzenlenen ‘İl Başkanları’ toplantısına katıldı.

Avşar İl Başkanları Toplantısına katıldı

05 Aralık 2017 11:08


Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Avşar, “Bilge Liderimiz önderliğinde il başkanları olarak genel merkezimizde toplandık. Son derece verimli bir toplantı olmuştur. Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve Genel Başkan Yardımcılarının yanı sıra, 81 il başkanlarının katıldıkları toplantıda ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda bire bir yaptığımız istişareler sonrası, Milliyetçi Hareketin ülkenin birliği ve bütünlüğü açısından önemli bir görev üstlendiğinin de altı çizildi” diye konuştu.




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