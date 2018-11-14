Avşar, ilçe başkanları ile istişare toplantısı yaptı

Bülent Avşar, tüm ilçe başkanları ile yaklaşan yerel seçimler öncesi bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya MYK Üyesi Ömer Ekici de katıldı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Avşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, birlik ve beraberlik çerçevesi dahilinde tüm teşkilatımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir genel seçim geçirdik ve yıllar sonra bir başarı sağladık. Bundan sonraki süreç de, tüm teşkilatımız ile birlikte Malatya'da yıllardır hasreti olduğumuz belediye başkanlıkları için ince eleyip sık dokuyoruz. Siz ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte Malatya'da yine bir başarı yakalayacağımızdan eminim” şeklinde konuştu.

Başkan Avşar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz Kızılcahamam toplantımızda Bilge Liderimizin Malatya'dan çok memnun olduğunu dile getirmiş, ve yerel seçimler için o günden söz vermiştik. Genel Merkezimizin Malatya teşkilatımızın çalışmalarından memnun olduğunu belirtmiştik. Bu başarımızı perçinlemek adına, mutlaka yerel seçimlerde de başarılı olmalıyız. Bunun için koordineli bir şekilde ilçelerimiz ile birlikte el ele, kol kola, gönül gönüle bu kutlu davanın birer neferleri olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek kaldı."

Avşar, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi başkan aday adaylığı için müracaatların başladığını aktararak, “İki büyük ilçemiz ve metropol ilçemiz Yeşilyurt ve Battalgazi için, yerel seçimlerde aday adayı olacaklar için başvuruların alınmaya başladığını belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bu iki metropol ilçemiz için encümen adaylarımızda başvurularını ilçe başkanlarımıza yapabilirler” diye konuştu.