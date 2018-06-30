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30 Haziran 2018 13:43

Avşar Sınava giren gençlere başarılar diledi

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren öğrencilere başarılar diledi.

Avşar Sınava giren gençlere başarılar diledi

30 Haziran 2018 13:43


Avşar, yayımladığı mesajında, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren YKS’nin, eğitim hayatının önemli noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Neslimizin ve milletimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları ve hafta sonu girecekleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Sizi, hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ama bilin ki, ruh ve beden sağlığından daha önemli değildir. Aldığınız sonuç ne olursa olsun, önünüzde uzun bir hayat var. Yüce Allah hayatın içinde herkese çeşitli imkanlar ve fırsatlar sunar. İnanıyorum ki gençlerimiz bu sınavı geçerek başarılı olacaklardır. Yıllar boyu emek verdikleri eğitim hayatlarının, bundan sonraki en üst seviyesi olan üniversite hayallerinin gerçekleşmesini ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan kıymetli öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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