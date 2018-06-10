Avşar, Yeşiltepelilerden destek istedi

Bülent Avşar , partisinin Yeşiltepe’de düzenlediği mitingine MHP Malatya milletvekili adayları ile katılarak 24 Haziran’da destek istedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşan Avşar, “Herkes iki adayı ile veya tek adayı ile yanınıza geldi. MHP 6 milletvekili adayı ile sizlerin yanınızda. Bu kadar değer veriyoruz Yeşiltepelilere” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güçlü yarınlarını belirleyecek çok önemli bir seçim sürecine girildiğini hatırlatan Avşar, “Birbirinden kıymetli şahsiyet sahibi dik duruşları ile bilinen ve aynı zamanda Malatyamızın özellikle Yeşiltepe semtimizin sosyal ve iktisadi meselelerine vakıf adaylarımızla sizlerin huzurundayız. Adaylarımız Allah’ın izniyle Malatyamızın gecikmiş ve aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş öncelik meselelerine çözüm getirecek, çiftçimizin esnafımızın tüccarımızın iktisadi anlamda kalkınması için seferber olacak Malatyamız ve Türkiye’miz için özveriyle çalışacaktır. Bu anlamda bu liyakatli adaylarımıza önce dualarınızı sonra oylarınızı istiyorum” şeklinde konuştu. Avşar, “Yeşiltepe semtindeki vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen takip ediyoruz. İşsizlik ve imar ilgili ciddi sorunlar var. Demiryolunun mahalleyi şehirden ikiye ayırması ve gelebilecek hizmetlerin gelmemesi, semt polis merkezinin olmaması, kaderine terk edilmiş olan askeri hastanenin akıbeti gibi birçok sorunla baş başa bırakıldınız. Bugünde görüldüğü gibi 24 Haziran’da Yeşiltepeliler oyunu Milliyetçi Hareket Partisinden kullanacaklar. Saydığımız ve sayamadığımız tüm sorunlarınızı meclise taşıyıp çözüm odaklı çareler bulacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sinema durağından Tektut’a kadar tüm milletvekili adayları, İl Başkanı ve ilçe başkanları yürüyüş gerçekleştirdi. Tektut mevkiindeki tüm esnaflara ziyaretler gerçekleştirildi.

Mitinge eski MYK Üyesi Erol Gül, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı M. Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çicek, MHP Malatya milletvekili adayları katıldı.