Avşar'dan ‘andımız' açıklaması

Andımızın etnik bir ifade olmadığını belirten Avşar, “Milli kültür ve milli kimliğin inkar edilemez duruşu ve dile gelişidir. Andımız, gelişmişlik, hoşgörü, refah, birlikte yaşama inancı ve hürriyet andıdır. Çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, korumayı, doğruluğu, çalışkanlığı, yükselmeyi, ileri gitmeyi, kendine güvenmeyi ve milletine adanmışlığı telkin eden andımızdan neden rahatsız oldunuz. Andımızdan rahatsız olanlar ve korkanlar Türk düşmanıdır. Türk kelimesinden o kadar korkmuş rahatsız olmuşlardı ki dağdan taştan her yerden sildiler. Şunu iyi bilsinler ki, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk kelimesinden ve andımızdan rahatsız olanlara uyarımızdır, andımızdan rahatsız olmaya, andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimse kalkışmasın. Türk milletinin Andına kimse karışmasın, hiç kimse ortalığı karıştırmasın. Andımıza ırkçı metin diyerek ayrışmayı, kutuplaşmayı hedefleyenler eğer rahatsız oluyorsanız bu vatanı terk edin. Türküz, Türkçüyüz ama Irkçı değiliz. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi ‘Allah indinde en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Beyaz derili olanın siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın da beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir.' Biz Milliyetçi-Ülkücü hareketin mensupları olarak sonuna kadar Andımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.