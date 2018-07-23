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23 Temmuz 2018 17:02

Avşar’dan basın bayramı mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avşar’dan basın bayramı mesajı

23 Temmuz 2018 17:02


Avşar mesajında, basının emeklerinin göz ardı edilmemesini vurgulayarak, “ Demokrasinin dört ayağı vardır. Bunlar yasama, yürütme, yargı ve 4. güç olarak nitelendirilen basındır. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız ve doğru haber akışı ile yaşadığımız bölge olduğu kadar tüm dünyadaki gelişmeler hakkında halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamaktadır. Güçlü basın demokrasinin kurumsallaşmasının temel taşlarından biridir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında en etkili araçlardan olan basın, toplumun gözü kulağı olurken, haber kaynağının mesajını doğru kanallarla vermesinin de güvencesidir. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olaylardan, gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan basın, aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Amacı tarafsızca kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basın kuruluşlarının ve gazetecilerin yapıcı eleştirilerine önem veriyorum. Topluma önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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