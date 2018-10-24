Avşar'dan inovasyon vurgusu

Bülent Avşar, "2004 yılında kurulan Facebook'un 1980 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük üretim firması olan Tüpraş'ın, yaklaşık 30 katı daha fazla değere sahip olması, inovasyona verilen önemden kaynaklanıyor" dedi.

Malatya Teknopark'ta yapay zeka konusunda çalışma yapan ve insanların duygularını yüz mimiklerinden anlık olarak analiz edebilen bir sistem geliştiren MelTech İnovasyon firmasının yetkilisi Tarık Şireci MHP Malatya il başkanı R.Bülent Avşar'ın konuğu oldu. Ziyaret esnasında konuşan firma yetkilisi Tarık Şireci,1992'den itibaren İstanbul da yazılım sektöründe faaliyet gösterdiklerini yaklaşık iki yıldır memleketi Malatya'ya hizmet etmek adına dönüş yaptıklarını ve Teknopark bünyesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Firma yetkilisi Şireci, "Mutlu, mahcup, huzurlu, üzgün, mutsuz, normal, karamsar, gibi yaklaşık 100 bin yüz mimiğinin kayıtlı olduğu bir sistemi, kameralar yardımıyla, özellikle kalabalık grupların yüz ifadelerinin sistemle tanınarak, kayıtlı mimiklerin karşılaştırılıp, ortaya çıkan sonucu mobil uygulama sayesinde kullanıcısına anlık olarak iletmesi sayesinde, sistemin doğruluk oranının yüzde 80 oranında bilinirlik sağlıyor ve özellikle mobeseler sayesinde, anlık Terör saldırılarının önüne geçilebiliyor” dedi. Şireci, geliştirdikleri sistemin ayrıca okullarda, mitinglerde, belediyelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda kullanılabileceğini dile getirdi. Bülent Avşar da “Malatyalı birinin bu önemli çalışmayı hayata geçirmesinden dolayı, ülkücü camia olarak son derece mutlu olduğunu belirtti. Avşar, ülkücü camia olarak bilim ve teknolojiye önem verdiklerini belirterek “670 tır demir satıp,1 tır cep telefonu alıyoruz. 25 tır mermer satıp,1 adet tomografi cihazı alıyoruz. Bu kıyaslama bile, ülke olarak teknolojiye ne kadar önem vermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0 üretimi ile, yapay zeka teknolojileri geliştirerek dünyada söz sahibi olmaya başladı. 2004 yılında kurulan Facebook sosyal medya görselini, dünyanın dörtte biri kullanıyor, piyasa değeri 360 milyar dolar. Facebook'un 1980 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük üretim firması olan Tüpraş'ın, yaklaşık 30 katı daha fazla değere sahip olması, inovasyona verilen önemden kaynaklanıyor” diye konuştu.