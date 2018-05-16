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16 Mayıs 2018 12:48

Avşar’dan İsrail’e kınama

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, İsrail askerinin açtığı ateşle Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ve buna göz yuman tüm zihniyetleri kınadıklarını belirtti.

Avşar’dan İsrail’e kınama

16 Mayıs 2018 12:48


MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, yaptığı açıklamada ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki göstererek, "Necip Fazıl Kısakürek insanlığın kanayan yarası olan İsrail konusunda söylediği bu söz her zaman içimizdeki öfkeye tercüman olmuştur. Haksız yere insanları yerinden yurdundan eden, savunmasız çocukların üzerine bomba yağdıran katil sürülerinin kurduğu devlet devlet değildir. Maide suresi 51 Ayetinde ‘Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır. ABD’nin büyükelçiliğini taşıma kararı aldığı gibi Doğu Kudüs Batı Kudüs kararını da tanımıyoruz. Kudüs’ün doğusu batısı olmaz. Kudüs bir bütün olarak İslam’ındır ve Filistin’in başkentidir. Bu gün Kudüs’de Filistin halkına yapılan zulüm Filistin halkına değil tüm İslam alemine yapılmaktadır ve bu gün Filistin halkına yapılan zulme sessiz kalırsak İslam’ın ilk kıblesini boynu bükük bırakmış oluruz. Filistin halkına ve İslam alemine terörist İsrail devleti tarafından yapılan zulmü kınıyorum. Ramazan ayının İslam alemine huzur ve barış getirmesini ayrıca başta terör devleti İsrail ve destekçisi Amerika ile diğer yandaşlarının kahru perişan olmasını, Cenab-ı Allah’dan niyaz ederim” diye konuştu.




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