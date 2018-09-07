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07 Eylül 2018 11:15

Avşar’dan ‘kamuda araç tasarrufu’ açıklaması

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, kamuda araç tasarrufu kararı ile ilgili olarak, "Araç sayısının makam ve mevki gözetmeksizin azaltılması gerekiyor" dedi.

Avşar’dan ‘kamuda araç tasarrufu’ açıklaması

07 Eylül 2018 11:15


Avşar, bazı ülkelerdeki kamu araç sayıları ile ilgili karşılaştırmalı bilgiler vererek, bazı önerilerde bulundu. Avşar, “Türkiye’deki araç sayısı 23 milyon adet, kamuda var olan araç sayısı ise 150 bin adet civarındadır. Almanya’da ki araç sayısı 60 milyon adet, kamuda var olan araç sayısı ise 10 bin adet civarındadır. Japonya’da ki araç sayısı 90 milyon adet, kamuda var olan araç sayısı ise 10 bin adet civarındadır. Türkiye’de kamu 2017 yılında ayrıca,13 bin adet araç kiraladı ve 549 milyon TL de ilave ödeme yaptı. 2017 yılında araç bakım masrafları hariç, 711 milyon TL’lik yeni araç alımı gerçekleşti. Türkiye’nin yıllık akaryakıt tüketimi 40 milyon ton seviyesinde olup, kamu araçları akaryakıt tüketimi ise yaklaşık 3 milyon ton civarındadır. Sadece kamu araçları için ödenen akaryakıt gideri minimum 1 milyar USD seviyesindedir. Çözüm getirmeyen her eleştiri fitnedir. Önerim, araç sayısı, makam mevki gözetilmeksizin azaltılmalıdır. Mevcut araçlara, araç takip sistemi takılarak, gereksiz akaryakıt tüketiminin hesabı sorulmalıdır. Belirli mevki haricindeki yöneticilerin, toplu taşımaya yönlendirilmesi ve masrafların devlet tarafından karşılanması sağlanmalıdır. Devletin araç kiralama işlemlerini en aza indirmesi gerekmektedir. Bu krizden çıkmamız için sloganımız, ‘Üretim, üretim, üretim. Tasarruf, tasarruf, tasarruf’ olmalıdır” diye konuştu.




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