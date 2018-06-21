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21 Haziran 2018 17:30

Avşar’dan kayısı açıklaması

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, kayısının çiftçilerden 25 kuruşa alındığı iddialarına sert tepki göstererek, “Kayısı bu fiyata verilmemeli ve çiftçiler mağdur edilmemeli” dedi.

Avşar’dan kayısı açıklaması

21 Haziran 2018 17:30


MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, il binasında basın toplantısı düzenleyerek kayısı üreticilerinin mağduriyetlerin dile getirdi.


Başkan Avşar, meyve suları fabrikalarından gelen tüccarların kayısıları 25 kuruştan almaları iddialarına sert tepki göstererek, “Partimize gelen kayısı üreticilerinin sıkıntılarından dolayı bu açıklamayı yapma lüzumu oluşmuştur. Meyve suları fabrikalarından gelen tüccarlar kayısı üreticilerinden meyve suyu olacak kayısımızın kilosunu 25 kuruş gibi cüzi bir fiyattan almaktadırlar. Üreticinin bu konuda çok mağdur olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.


Öncelikle yerel yöneticilerin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ve Ticaret Borsası yetkililerinin bir an evvel bu konuya duyarlı olmasını isteyen Başkan Avşar, “Kayısı çekirdeğinin 2 liradan satıldığını hatırlatayım. Öncelikle yerel yöneticiler ve Bakanımızın bu konuya acilen bir çözüm üretmesi ve borsa başkanıyla beraber bir fiyat belirleyip üreticileri mağdur etmeyecek şekilde çözüme kavuşturulması lazımdır” diye konuştu.




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