Avşar'dan kayısı birliği önerisine destek

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MTB Başkanı Ramazan Özcan'ın dile getirdiği kayısı birliği önerisine MHP olarak sıcak baktıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan yönetim kurulu üyeleri ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaretti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Ramazan Başkanımızın Malatya'nın değeri olan kyısıya ne kadar değer verdiğini, çok büyük fedakarlıklar yaptığını, iyi çalışmalar yaptığını yakından takip ediyorum. Biz de daha önceden Malatya'da var olan Kayısı Birliği'nin tekrar Malatya'mıza kazandırılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden ne gelirse, kendilerine nasıl bir faydamız olursa, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Çünkü Kayısı Birliği'nin tekrar kurulması lazım Malatya'da. Diğer illerde her ilin nasıl bir ürün birliği var ise Malatyamızın da Kayısı Birliği'ne ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, “Kayısı ile ilgili bugüne kadar gerek kamuoyunun da gerek basında gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Malatya nasıl ki ortak paydamız, kayısı da bu şehrin ortak paydasıdır. Hiçbir siyasi partinin görüşü gözetmeksizin ortak hedefimiz çiftçimizi mağdur etmeden, ürünümüzü en kıymetli ve en iyi noktada hak ettiği yere taşımak için mücadele veriyoruz. Onlar burada siyasi irade olarak görev üstlenmişler, bizler de Ticaret Borsası olarak üstümüze düşen vazifeleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Başkan, Kayısı Birlik ile ilgili daha önce de basında böyle bir serzenişte bulunmuştu. Biz de geçtiğimiz günlerde bu konuda çiftçinin güçlenmesi için en önemli ayaklardan biri olan Birlik 'in olması gerektiğini ifade etmiştik. Belki yapı olarak geçtiğimiz dönemdeki Kayısı Birlik gibi bir yapı kurulmayabilir ama mutlaka burada bir Birlik olmalıdır. Daha çok denetime açık, kontrolü mümkün olan, üreticiyi koruyan ve kollayan bir sacayağı, yani bir birlik kurulması gerekiyor. bizler bu konuda büyük bir ihtiyaç olduğunu, mutlaka kayısıyı, üreticiyi koruyan, güçlendiren bir Birlik kurulması konusunda doğru bir yapı oluşturulursa bizler de mutlaka destek vereceğiz. Lisanslı depoculuk konusunda önemli bir noktaya geldik. Yer tahsisi noktasında gereken yapıldı. Onun dışında bizim üstümüze düşen damga vergisi ile ilgili gerekli tahakkuku yaptırdık ve parasını maliyemize yatırdık. Şuanda projede fizibilite aşamasına girdik. Anlaşmalı firma ile gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah en kısa sürede projenin aşaması noktasında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacağız” diye konuştu.