Avşar'dan laborant ve biyologlara destek sözü

Malatya Halk Sağlığı Laboratuvar'nda şirket bünyesinde çalışan laborant, biyolog ve şoförler, 696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerine sağlayacağı işçi kadrosundan faydalanmak için MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'dan destek istedi.

Malatya'da 15 kişi Türkiye çapında ise 30 bini bulan ve mağdur olan İl sağlık müdürlüğü tarafınca ihale kapsamında Halk Sağlığı Laboratuvarlarında şirket bünyesinde çalışanlar için ivedi olarak çözüm odaklı çare olacaklarını açıklayan Başkan Avşar, "24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerinin sağlayacağı 'İşçi Kadrosu' ndan yararlandırmak için MHP Kadroları elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Ortak paydamız Malatya, Ortak Paydamız Türkiye. Ve MHP kadrolarının ortak paydalarından biri de, vatandaşların sorunlarını sorunlarımız olarak kabul edişimiz ve sorunları ivedi olarak çözüm odaklı çare olarak çalışmalara hızlı bir şekilde başlamamızdır. Malatya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yıllarca şirket bünyesinde çalışmış, laboratuvar hizmet ihalesi adı altında çalışıyor olmanız, birinci basamak sağlık kuruluşlarına yaptığınız laboratuvar hizmeti dolayısıyla kurumların bel kemiği durumunda olduğunuz da gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

İhale gereği kullandığınız cihaz, ekipman, araç ve malzemeler nedeni ile toplam maliyetin yüzde 70'i personele ayrıldığını açıklayan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Bilirkişilerce ihale incelendiğinde zaten bunun mümkün olmadığı tespit edilecektir. İhale personele dayalı hizmet alımı ve toplam maliyetinin yüzde 70'i personel gideri olmadığından kapsam dışı bırakıldığınızı da iyi biliyoruz. 696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerini sağlayacak (işçi kadrosu) na alınmanız yönünde MHP Kadroları elinden gelen tüm fedakarlığı yapacağından şüpheniz olmasın” diye konuştu.