Avşar'dan MTB'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan “Malatya Ticaret Borsamız yaklaşık 700 üyesiyle 5 Binden fazla rotasyonuyla binamızda üyelerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz de yaklaşık 4 ay önce biliyorsunuz Nisan ayında seçimlerimiz gerçekleştirdik. Hemen kısa sürede yapılması gerek özellikle işlerle ilgili, süreç yaşadık ve onları toparladık uzun vadede yapılması gereken ilgili arkadaşlarımızla yapılması gereken Ticaret Borsası ve meclis üyelerimizle birlikte elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayısıyla ilgili son durumu paylaşan Özcan, “Şehrimizin en önemli ekonomik geliri olan şehrin ortak paydası olan, kayısıyla ilgili olan hasat dönemimiz bitti. Şimdi üreticilerimiz kayısılarını depolarına kaldırdı, bir kısmı satışta bir kısmı da depoda. Hamd olsun bu sene üründeki fiyat istikrarı var. Fiyat şuanda arzu ettiğimiz noktaya geldi. Belki kayısın hak ettiği rakamlar bunlar değil ama çiftçinin üretim maliyetleri iki katı kadar fiyatlar alıcı buluyor. Elimizden gelini yapmaya çalışacağız siz de Malatya kamuoyunda biz de takip ediyoruz. Kayısıyla ilgili gerekli anlarda gerektiği zamanlarda üstünüze düşeni yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Bizler de Malatya Ticaret Borsa Başkanımız Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diliyoruz. Gecikmeli de olsa bu gün ziyarete geldik, bizleri kabul etikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ramazan Başkanımı yıllardır tanırım kendisi siyasette başarılıdır, emiminki şimdiki görevinde bu görevi başarı ile layıkıyla yerine getireceğinden emimim. Başkanımızı ziyaretine daha erken gelecektik ama seçimlerden dolayı gelemedik. Başkanım 24 Haziran seçimlerinde iyi bir çalışma sergiledik, performansımızı artırdı, birlik ve beraberliğimiz sağladık, ve hamd olsun 1 tane de vekil ilimizden çıkardık. Tabi ki ortak paydamız ilimiz Malatya’mız en büyük gelir kaynağımız kayısımızdır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlere ne zaman nasıl ihtiyaç olduğu zaman her zaman sizlerin yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Yanınızda olacağız ortak paydamız Malatyamız için, vatandaşımızın huzurlu olması durumunda şehir ’de huzurlu olur mutlu olur. İnsanlarımızın mutlu olması elindeki kayısının değerinde satılması 4 veya 5 tane firmaya bırakıp’ ta kayısılarını ucuza satmalarını biz istemiyoruz. Sizlere de bu konuda gerçekten çok büyük işler düşüyor, bunları yapacağına ve yaptıracağınıza inanıyorum. Çünkü girdiğiniz işlerde başarılı olduğunuz biliyorum tekrar yeni görevinizde başarılar diliyorum ,hayırlı işlere imza atarsınız" diye konuştu.