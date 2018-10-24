Avşar'dan yerel seçim açıklaması

Bülent Avşar, “Biz yerelde kendi adaylarımızı belirleyip, seçime gideceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olacağız” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulunarak yerel seçimde ittifakın bittiğini duyurdu. Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar da bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. Avşar, "Biz yerelde kendi adaylarımızı belirleyip, seçime gideceğiz inşallah ve bunda da Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Liderimizin grup toplantısında ifade ettiği gibi biz kendi adaylarımızı Türkiye genelinde kendimiz çıkaracağız ama buna etken bazı maddeler var. Biz Cumhur İttifakı yapmış olabiliriz ama dünya görüşü olarak farklıyız. Cumhur İttifakı'nın zedelenmemesi için büyükşehirlerin alınması lazım. Bizim Cumhur İttifakı'na nasıl destek verdiğimizi önem verdiğimizi Türkiye biliyor. Cumhur İttifakı şu anda devam ediyor. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Malatya Büyük şehir belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlıklarını alacağız inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ankara Genel merkezinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli tarafından il başkanlarıyla yapılan istişare toplantısında genel Başkanımız il Başkanlarına her ilde Belediye Başkan adaylarınızı yavaş yavaş belirleyin demişti, bizler MHP olarak yerel seçimlerde kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz, başarılı bir şeklinde teşkilat olarak çalışacağız ve seçimlerde tüm belediye başkanlıklarını alacağız bizim yeni projemiz ürettik üretken belediye bir projemiz ve misyonumuz var. Vatandaşlarımızla ayrıştırıcı değil birleştiren bir yapı MHP'de Belediyeciliği yapılacak inşallah. Devletle vatandaşı buluşturan bir belediyecilik anlayışı olacak inşallah seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya'da Başta Büyükşehir Belediyesini alacağız inşallah şimdi parti binamıza aday adayı olmak için tüm ilçelerden gelenlere var gelen aday adayı arkadaşlarımıza süreç başlamadığını söylüyoruz ama süreç başladığı zaman aday adayılarımız fazla olacaktır MHP olarak Malatya'da tarih yazacağız 17 yıllık MHP Milletvekili özlemimiz nasıl bitti ise Belediyecilikle MHP rüzgarı olacaktır” şeklinde konuştu.

Avşar, ant tartışmalarına da değinerek, “Son zamanlarda Türkiye'de 8.nci Danıştay kararından sonra okullarda okunan ad tartışması yaşanıyor. Biz MHP olarak bu kararı sonuna kadar destekliyoruz okullarda andımız okunması bizim için önemli” diye konuştu.