Avşar'dan yerel seçim açıklaması

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu kaydederek “Biz siyasi parti olarak tabi ki Belediye Başkanlıklarına talibiz ve Malatya'da MHP olarak Belediye Başkanları çıkaracağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, İl Başkan Yardımcısı Burhan Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Ali Avcı, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve beraberindeki İl yöneticileri ile birlikte Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Doğu Anadolu Bölge ve İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Avşar ziyarette yaptığı konuşmada, göreve geldikleri gün itibariyle vatandaşlarla olan buluşmalarını sıklaştırdıklarını belirterek, "Bizler Malatya'nın hak ettiği şekilde yönetilmesi ve hizmet noktasında gereken tüm çalışmaların yapılmasını her zaman her yerde söylüyoruz. Rahmetli Başbuğumuzun da üzerinde önemle durduğu gönülleri fethetme noktasında temaslarımız sürüyor. Malatya geneli her semt ve bucakta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin Türkiye için öneminin büyük olduğunu söyleyen Avşar "Biz siyasi parti olarak tabi ki Belediye Başkanlıklarına talibiz ve Malatya'da MHP olarak Belediye Başkanları çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Avşar, basının siyasi partiler için önemine değinerek, “Bizim asıl gücümüz, en önemli aktif unsur, basın kuruluşlarıdır. Huzurunuzda sizlere ve başkanıma özellikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı da kısa bir konuşma yaparak, gündemi değerlendirdi. Başkan Samanlı “Yaşanan tüm sıkıntıları milli ruh ile beraber inançla atlatmak hepimizin görevidir ” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan TYGD Doğu Anadolu Bölge Başkanı Said Yalçın ise, “Öncelikle MHP İl yönetimine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi mazisiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlenmiştir ve layıkıyla da sonuçlandırmıştır. MHP Ülkenin sigortasıdır” dedi.

Ziyarette TYGD Malatya İl Başkanı Erdal Öztürk, Battalgazi İlçe Temsilcisi Emine Tanrıkulu, Yeşilyurt İlçe temsilcisi Berkman Dulcan, Doğanşehir İlçe temsilcisi Kadir Aydın'da ziyarette hazır bulundu.