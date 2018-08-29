Avşar’dan Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos 1922’de Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı oluğunu ifade eden Avşar, “Türk Milleti 30 Ağustos 1922’de elde ettiği zaferin bir benzerini, hain terör örgütü ve destekçilerine karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde de gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Avşar mesajında, "Türkiye doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sahip olduğu birlik ve beraberlik ruhunu her zaman, her platformda göstermiştir. Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 96. yıl dönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimizin, aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.