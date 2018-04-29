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29 Nisan 2018 15:17

Avşar’ın Berat Kandili mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avşar’ın Berat Kandili mesajı

29 Nisan 2018 15:17


Başkan Avşar, mesajında, “Hayatımızın her anında çeşitli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bazıları milli ve dini günlerdir. Bu mübarek günlerden biri de, ‘Berat Kandili’dir. Berat’ın özünde günahlardan arınma, Yüce Allah’ın rahmetine ulaşma ve bağışlanma vardır. İlahi rahmet ve mağfiret bu gecede doruk noktasına ulaşır. Peygamber Efendimiz’e (S.A.S), ümmetine şefaat hakkının bu gecede verileceği bildirilmiştir. Leyle-i Berat, günahların affolunması, nefsin esaretinin sona ermesi, Rahmet-i Rahman ile kuşatılma gecesidir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz. Bu gece, Fahri Kainat Efendimiz’in (S.A.V), ‘Allah’ım öfkenden rızana, cezandan affına, Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir’ duasıyla Yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam Aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, terörle mücadelede şahadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı düşmana karşı her daim muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.




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