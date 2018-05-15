Avşar’ın Ramazan ayı mesajı

Avşar, mesajında Ramazan ayının başta İslam Alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı, kırgınlık ve dargınlıkların ortadan kalktığı, gülümsemenin sadaka olduğu, güçlünün güçsüze yardım ettiği, küçüğün sevilip büyüğün sayıldığı mukaddes bir aydır. Bu mübarek ayda, kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlık alemine inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içerisinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Nefsimizle baş başa kaldığımız, yoksul kardeşlerimizin yaralarını sardığımız, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturduğumuz, aynı safta namaz kıldığımız 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerifin her yıl olduğu gibi bu yılda tüm güzellikleriyle Müslümanları sımsıkı sarmasını diliyor, tüm İslam aleminin bu mübarek ayını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.