Avukat Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çavuşoğlu’nun cenazesi, öğrencileri ve meslektaşlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Malatya Hasan Varol İlköğretim Okulunda yaklaşık 15 yıl öğretmenlik yapan ve daha sonra

74 yaşında hayata veda eden Çavuşoğlu için Malatya Şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Çavuşoğlu’nun öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu’nun cenazesi Malatya Şehir mezarlığına defnedildi.