Ayağına metal halka sıkışan atı itfaiye kurtardı

Doğanşehir ilçesine bağlı Fındıkköy Mahallesi Zattağ Yaylası’nda yaşanan olayda İbrahim Günaydın’a ait atın ayağına arazide metal halka sıkıştı. Uzun süre kendi imkanlarıyla halkayı atın ayağından çıkaramayan Günaydın, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, zorda kalan atın yardımına yetişmek için yola koyuldu. Ancak yolu olmayan yaylaya gitmek için ekipler kurtarma ekipmanlarıyla birlikte yaklaşık 6 kilometre yürüyerek ulaşabildi.

Uzun süren yolculuğun ardından itfaiye ekipleri atın ayağına zarar vermeden sıkışan metali çıkardı etli.

Atın sahibi İbrahim Günaydın, itfaiye ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.