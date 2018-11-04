Aydınlatma direğine çıktı, polis güçlükle ikna etti

Malatya'da bir genç, hastane otoparkında bulunan aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçirildi.

Olay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Malatya merkezde muhtelif noktalarda daha önceden birçok defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen H.İ. (26), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan bir aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsın atlama ihtimaline karşı olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye yardımı ile aydınlatma direğine çıkan polis ekipleri intihar etmeye çalışan şahsı ikna etmeye çalıştı. H.İ. yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonrasında intihar etmekten vazgeçirilerek aşağıya indirildi.

H.İ. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın daha önce de 26 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.